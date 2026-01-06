Fenerbahçe - Samsunspor Maçı VAR'ı Alper Çetin

Hakem atamaları ve maç bilgileri

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin olarak açıklandı.

Müsabaka, saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı başhakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal olurken, maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olarak belirlendi.

Video hakem ekibinde Alper Çetin VAR'da görev alacak; AVAR görevleri ise Mustafa Savranlar ve Suat Güz tarafından üstlenilecek.

