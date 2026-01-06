Fenerbahçe - Samsunspor Maçı VAR'ı Alper Çetin

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı Alper Çetin oldu; maç saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda, başhakem Ali Şansalan.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:40
Fenerbahçe - Samsunspor Maçı VAR'ı Alper Çetin

Fenerbahçe - Samsunspor Maçı VAR'ı Alper Çetin

Hakem atamaları ve maç bilgileri

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Fenerbahçe ile Samsunspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin olarak açıklandı.

Müsabaka, saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı başhakem Ali Şansalan yönetecek.

Şansalan'ın yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal olurken, maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olarak belirlendi.

Video hakem ekibinde Alper Çetin VAR'da görev alacak; AVAR görevleri ise Mustafa Savranlar ve Suat Güz tarafından üstlenilecek.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE BUGÜN OYNANACAK FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI...

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE BUGÜN OYNANACAK FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) ALPER ÇETİN OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalın Yıldız, NextGen EuroLeague Elemeleri’nde Ulm Kadrosunda
2
Altekma, CEV Challenge Kupası'nda Sliedrecht Sport'u İzmir'de Ağırlıyor
3
Çakmur'dan Eşref Aydın Kros Ligi Şampiyonlarına Ödül
4
Tekirdağ'da hakemin saniyelerle müdahalesi: Futbolcunun dili boğazına kaçtı
5
FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye) 31 Ocak-1 Şubat’ta Rize’de
6
Somaspor 3 Takviye Yaptı: Hakan Barış, Namık Barış Çelik ve Emre Sağlık İmzaları Attı
7
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları