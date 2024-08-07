Trabzonspor Avantaj Peşinde: Rapid Wien ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Avrupa'da Hedef Büyütüyor

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın akşam saat 20:00'de Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Karşılaşma, Papara Park'ta gerçekleştirilecek ve Estonyalı hakem Kristo Tohver tarafından yönetilecek. Tohver'in yanındaki yardımcı hakemler ise Silver Koiv ve Sten Klaasen olacak.

Avantaj Peşinde

Trabzonspor, rakipleri Rapid Wien karşısında sahadan olumlu bir sonuçla ayrılarak rövanş için avantaj elde etmeyi planlıyor.

Yeni Yüzler Kadroda

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçında görev alabilecek. Bu sezon Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmamakta.