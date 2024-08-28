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Trabzonspor Avrupa Kupalarında 155. Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında karşılaşacak ve Avrupa kupalarındaki 155. maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:12
Trabzonspor Avrupa Kupalarında 155. Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, 155. Avrupa Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi St. Gallen ile yarın sahasında karşılaşacak. Bu mücadele, bordo-mavili takımın Avrupa kupalarındaki 155. maçı olacak.

Avrupa Kupalarındaki Performans

Bordo-mavili ekip, bugüne kadar 154 evropských zápas oynadı ve 56 galibiyet elde etti. 60 karşılaşmada mağlup olan Trabzonspor, 38 maçta berabereŞampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli organizasyonlarda da mücadele etti.

UEFA Konferans Ligi'nde 8. Maç

Bordo-mavili takım, St. Gallen ile oynayacakları maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen bu organizasyonda 8. kez sahne alacak. Trabzonspor, bu zamana kadar 7 maçta 3 berabere kaldı, 3 mağlubiyet aldı ve yalnızca bir kez galip geldi.

Gruplara Kalma Hedefi

Trabzonspor, şimdiye kadar Avrupa kupaları play-off turlarında 9 kez mücadele etti, bunlardan sadece 3 kez gruplara kalmayı başardı. Bu sezon St. Gallen'i geçerek gruplara kalmayı hedefliyor.

İsviçre Temsilcileri ile Geçmiş Eşleşmeler

Tarihinde daha önce İsviçre'nin Basel takımıyla iki kez eşleşen Trabzonspor, yarın St. Gallen'i yenerek ilk kez bir İsviçre takımını elemeye çalışacak.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımına karşı 6-0'lık skorla aldı. Ancak, en farklı yenilgisini ise Barcelona karşısında 7-2 ile yaşadı. Ayrıca, Avrupa kupalarındaki en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı oldu ve kariyerinde toplam 23 gol kaydetti.

Bu Sezonki Avrupa Performansı

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 6. maçını oynamaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden takım, Ruzemberok takımını geçtikten sonra, Rapid Wien ile oynadığı 3. eleme turunda elendi. UEFA Konferans Ligi'nde ise play-off turuna geçerek, St. Gallen'i eleyip gruplara kalmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un Avrupa Performans Tablosu

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı maç detayları şu şekildedir:

  • Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi: 30 maç, 10 galibiyet, 12 mağlubiyet, 6 berberlik
  • Kupa Galipleri Kupası: 12 maç, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 berberlik
  • UEFA Kupası/Avrupa Ligi: 97 maç, 38 galibiyet, 37 mağlubiyet, 31 berberlik
  • UEFA Intertoto Kupası: 8 maç, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 4 berberlik
  • UEFA Konferans Ligi: 7 maç, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 berberlik

Toplam: 154 maç, 56 galibiyet, 60 mağlubiyet, 38 berberlik.

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