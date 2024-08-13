Trabzonspor Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Rapid Wien Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını hızla sürdürüyor.
Antrenman Detayları
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmı, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile gerçekleşti.
Geniş alanda yapılan oyun çalışmalarının ardından, antrenman sonuçlandırma çalışmalarıyla sona erdi.
Viyana'ya Hareket
Trabzonspor, maçı için yarın saat 10:40'ta Viyana'ya hareket edecek. Ayrıca, Allianz Stadyumu'nda TSİ 19:00'da karşılaşma öncesi son antrenmanlarını gerçekleştirecekler.