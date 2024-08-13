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Trabzonspor Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Rapid Wien ile karşılaşmak için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 21:44
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 21:44
Trabzonspor Avrupa Ligi Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Rapid Wien Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmı, dinamik ısınma ve pas çalışmaları ile gerçekleşti.

Geniş alanda yapılan oyun çalışmalarının ardından, antrenman sonuçlandırma çalışmalarıyla sona erdi.

Viyana'ya Hareket

Trabzonspor, maçı için yarın saat 10:40'ta Viyana'ya hareket edecek. Ayrıca, Allianz Stadyumu'nda TSİ 19:00'da karşılaşma öncesi son antrenmanlarını gerçekleştirecekler.

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