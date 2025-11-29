Trabzonspor Başkanı Doğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Tarihi Forma Hediye

Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig 14. haftası için Trabzon’a gelen TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na 1975-1976 sezonunun simgesi beyaz formayı hediye etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 21:39
Trendyol Süper Lig 14. hafta buluşması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşması için Trabzon’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, Hacıosmanoğlu’na, Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi olan beyaz formayı takdim etti. Bu jest, kulüp tarihine vurgu yapan anlamlı bir hediye olarak kayda geçti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bu anlamlı hediye için Doğan’a teşekkürlerini iletti.

