Trabzonspor Başkanı Doğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Tarihi Forma Hediye

Trendyol Süper Lig 14. hafta buluşması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Trabzonspor ile Konyaspor karşılaşması için Trabzon’a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, Hacıosmanoğlu’na, Trabzonspor’un 1975-1976 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi olan beyaz formayı takdim etti. Bu jest, kulüp tarihine vurgu yapan anlamlı bir hediye olarak kayda geçti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bu anlamlı hediye için Doğan’a teşekkürlerini iletti.

TRABZONSPOR KULÜP BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN, TRABZONSPOR İLE KONYASPOR ARASINDA OYNANAN MÜSABAKA İÇİN TRABZON’A GELEN TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.