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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Anlamlı Ziyaret

Ertuğrul Doğan, hayatını kaybeden taraftar Hüseyin Bayraktar'ın kabrine şampiyonluk kupasını götürdü.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:10
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Anlamlı Ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Anma Ziyareti Gerçekleştirdi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 2012 yılında beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden genç taraftar Hüseyin Bayraktar'ın kabrini ziyaret etti. 13 yaşında kaybedilen bu genç futbolseverin anısına, Doğan 2021-22 sezonu şampiyonluk kupasını mezarına götürdü.

Çocukluk Hayali Unutulmadı

Bordo-mavili kulüp, bu anlamlı anı sosyal medya hesabından paylaştı ve videonun altına "Bazen bir hayal, geriye kalan en güçlü hatıra olur. Şampiyonluğumuz sana armağan olsun Hüseyin" notunu düştü.

Doğan, videoda yaptığı konuşmada, "En büyük isteği Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmekti. Nasip olmadı ama biz bugün burada kendisi için kupayı buraya getirdik. Allah kimseye evlat acısı vermesin, Allah rahmet eylesin," dedi.

Baba Köksal Bayraktar'dan Teşekkür

Hüseyin'in babası Köksal Bayraktar, "Oğlum 2021 yılında rahmetli olduktan sonra annesi şampiyonluk kupasını mezarında görmek istiyordu. Başkanımız sağ olsun sesimize kulak verdi. Oğlumun bunları gördüğüne inanıyoruz. Eşim, çocuklarım ve biz çok mutlu olduk. İyi ki Trabzonspor var, hepsine teşekkür ediyorum," şeklinde duygularını ifade etti.

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