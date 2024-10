Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ekonomik ve Sportif Vizyonunu Paylaştı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek kulübün geleceği üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, "Bizim ilk etapta ekonomik problemleri çözüp daha sonra Trabzonspor'u sürdürülebilir bir başarıya götürmemiz lazım" dedi.

Ekonomik ve Sportif Başarı

Başkan Doğan, spoke of the club's past and future challenges. He emphasized that economic independence is crucial for the team to succeed: "Öncelikle Trabzonspor ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmak zorunda. Her işte olduğu gibi burada da doğru planlama yapmak gerekiyor," diye konuştu.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Doğan, Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktörler ve oyuncular üzerine de düşüncelerini paylaştı.

Taraftarla Bağlantı ve Gelecek Vizyonu

Sözlerine devam eden Doğan, takımın üzerindeki sorumluluğu kabul ettiğini vurgulayarak, "Sportif anlamda taraftarımıza ve camiamıza mahcup bir başkanım. Bunu şahsen de kabul edemiyorum," ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemle ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Doğan, Trabzonspor'un haklarının korunması için mücadele edeceklerini belirtti.

Son olarak, Doğan, transfer dönemi için Şenol Güneş ile birlikte gereken adımları atacaklarını söyledi ve taraftarın beklediği iyi oyuncuların alınması için çaba sarf edeceklerini ifade etti. Söyleşi, Doğan’a plaket ve çiçek takdimi ile son buldu.

