Trabzonspor Basketbol'da Hedef Galibiyet Serisini Sürdürmek

Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek için Carpartner TED Ankara Kolejliler ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:42
Trabzonspor Basketbol'da Hedef Galibiyet Serisini Sürdürmek

Trabzonspor'un Basketbol Hedefi: Galibiyet Serisini Sürdürmek

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın Carpartner TED Ankara Kolejliler ile yapacağı maçtan galibiyet alarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Lige 8 maçta 3 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayarak zor bir dönem geçiren bordo-mavililer, son 15 maçında ise parkeden her defasında galip ayrılarak önemli bir başarı sergiledi.

Hedef: Liderlik Koltuğu

Trabzonspor, ligde karşılaşacağı Carpartner TED Ankara Kolejliler, MKE Ankaragücü Ikon Menkul, İstanbul Anka Spor, Esenler Erokspor ve Çayırova Belediyesi maçlarından galip çıkarak liderlik koltuğuna oturma planları yapıyor.

Beşok’tan Açıklamalar

Trabzonspor'un başantrenörü Faruk Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her maçı kazanmayı hedeflediklerini dile getirdi. Beşok, geçen hafta son saniye basketiyle kazandıkları iLab Basketbol maçını hatırlatarak, takımının maçtaki konsantrasyonunu ve savunmasını öne çıkardı. “Yüksek skorlu maçlar oynamak size galibiyet kazandırabilir ama şampiyonluğu savunma getirir,” diyen Beşok, takımın iyi bir savunma sergileyerek zorlu mücadelenin üstesinden geldiğini ifade etti.

Son Çeyrekte Hedefler Büyüyor

Beşok, ligin son çeyreğine girildiklerini ve 11 maç kaldığını vurgulayarak, “Hedefimiz her maçı kazanmaya oynamak,” dedi. Önlerinde oynayacakları 5 maçın önemine dikkat çeken Beşok, “Önemli olan bu maçları kazanarak üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trabzonspor taraftarlarını da takımın maçlarına davet ederek, desteklerinin önemini vurguladı.

Ty Gordon'dan Mesaj

Oyun kurucu Ty Gordon, iLab Basketbol maçının kendileri için zor geçtiğini belirterek, “Son ana kadar mücadele ettik,” dedi. Erokspor maçı öncesinde hazırlıklara devam ettiklerini ifade eden Gordon, taraftarları da destek vermeye çağırdı. “Trabzonspor için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz,” şeklinde konuştu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı Carpartner Ted Ankara Kolejliler maçından galibiyet alarak seriyi devam ettirebilmeyi hedefliyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, yarın karşılaşacağı Carpartner Ted Ankara Kolejliler maçından galibiyet alarak seriyi devam ettirebilmeyi hedefliyor.

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