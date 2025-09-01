Trabzonspor Batista Mendy'yi Sevilla'ya Kiraladı — 7 Milyon Avro Satın Alma Opsiyonlu

Trabzonspor Batista Mendy'yi Sevilla'ya kiraladı

Kiralama bedeli ve satın alma opsiyonunun detayları açıklandı

Trabzonspor Kulübü, Fransız futbolcu Batista Mendy'nin İspanya'nın Sevilla Kulübü'ne kiralandığını resmen duyurdu. Transfer ile ilgili açıklama, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yer alan bildirimde paylaşıldı.

Açıklamada, futbolcunun 2025-2026 futbol sezonu için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşma koşulları şu şekilde açıklandı: Sevilla, kulübe kiralama bedeli olarak 250 bin avro ödeyecek. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla, Trabzonspor'a 7 milyon avro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecek.

Ayrıca sözleşmede, Sevilla'nın kulübe şarta bağlı bonus olarak 250 bin avro ödeme yükümlülüğü bulunduğu ve satın alma opsiyonunun kullanılması sonrasında futbolcunun başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %10'unun Trabzonspor'a ödeneceği ifade edildi.

Kulübün KAP açıklamasında yer alan bu bilgiler, transferin mali ve satılma şartlarına ilişkin tüm temel unsurları ortaya koyuyor.