Trabzonspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam antrenmanını gerçekleştirdi. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenmanın dar alanda oyun, topla şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışması ile tamamlandığı bildirildi.

Gelecek Çalışmalar

Bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek. Takımın antrenman takvimi, sporcuların maç için en iyi şekilde hazırlanmasını hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.