Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalara hız verildi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 20:01
Trabzonspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde akşam antrenmanını gerçekleştirdi. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları yaptı.

Antrenmanın dar alanda oyun, topla şiddetli koşular ve 7'ye 5 taktik çalışması ile tamamlandığı bildirildi.

Gelecek Çalışmalar

Bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek. Takımın antrenman takvimi, sporcuların maç için en iyi şekilde hazırlanmasını hedefliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda, Edin Visca da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar