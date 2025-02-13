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Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 18:58
Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları kritik maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla bu önemli karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Ayrıca, Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turuna kalan 19 yaş altı takımının antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda Ozan Tufan da yer aldı.

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