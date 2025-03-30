DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.986,25 -0,15%

Trabzonspor-Bodrum FK Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor'un Bodrum FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali için biletler satışa sunuldu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 14:58
Trabzonspor-Bodrum FK Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor-Bodrum FK Maçının Bilet Satışı Başladı

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı mücadele için biletler satışa çıkarıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, karşılaşma Papara Park'ta gerçekleştirilecek.

Bilet Fiyatları ve Satış Kanalları

Bilet fiyatları, VIP Platinum-B için 3.500 lira, VIP Platinum A-C için 3.000 lira, VIP Gold için 2.000 lira, VIP Silver için 1.500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için ise 61 lira, güney-kuzey kale arkası için 50 lira olarak belirlendi.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passolig mobil uygulaması üzerinden satışa sunulurken, yarından itibaren saat 11.00'den itibaren Passolig gişelerinden de temin edilebilecek.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhammed Salah, Liverpool ve Premier Lig Tarihine Geçti
2
Görkem Öçal, Dünya Sıralamasında 6'ncı Sırada!
3
Muhammet Emin Burun Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
4
Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi
5
Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklara Başladı
6
Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi!
7
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazırlanıyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!