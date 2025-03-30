Trabzonspor-Bodrum FK Maçının Biletleri Satışta!

Trabzonspor-Bodrum FK Maçının Bilet Satışı Başladı

Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Sipay Bodrum FK ile yapacağı mücadele için biletler satışa çıkarıldı. Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, karşılaşma Papara Park'ta gerçekleştirilecek.

Bilet Fiyatları ve Satış Kanalları

Bilet fiyatları, VIP Platinum-B için 3.500 lira, VIP Platinum A-C için 3.000 lira, VIP Gold için 2.000 lira, VIP Silver için 1.500 lira, batı, doğu, fırtına ve misafir tribünleri için ise 61 lira, güney-kuzey kale arkası için 50 lira olarak belirlendi.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passolig mobil uygulaması üzerinden satışa sunulurken, yarından itibaren saat 11.00'den itibaren Passolig gişelerinden de temin edilebilecek.