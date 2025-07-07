Trabzonspor Boks Takımı, Milli Sporcu Dilara Sak ile Anlaştı

Trabzonspor Boks Takımı Dilara Sak ile Anlaştı

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile önemli bir anlaşmaya imza attı. İmza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

İmza Töreni ve Açıklamalar

Törene, kulüp amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Hekimoğlu katıldı. Hekimoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dilara gibi hem ülkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara'nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam."

Dilara Sak'ın Trabzonspor ile olan bu ortaklığı, kulübün genç sporculara verdiği önemi ve yatırımı da gözler önüne seriyor.

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya Üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya Üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşmaya vardı.