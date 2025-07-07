DOLAR
39,99 -0,22%
EURO
46,98 0,13%
ALTIN
4.265,78 0,2%
BITCOIN
4.335.926,7 0,29%

Trabzonspor Boks Takımı, Milli Sporcu Dilara Sak ile Anlaştı

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu Dilara Sak ile iş birliği yaparak genç yeteneklere destek vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 16:08
Trabzonspor Boks Takımı, Milli Sporcu Dilara Sak ile Anlaştı

Trabzonspor Boks Takımı Dilara Sak ile Anlaştı

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile önemli bir anlaşmaya imza attı. İmza töreni, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti.

İmza Töreni ve Açıklamalar

Törene, kulüp amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Hekimoğlu katıldı. Hekimoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Dilara gibi hem ülkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara'nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam."

Dilara Sak'ın Trabzonspor ile olan bu ortaklığı, kulübün genç sporculara verdiği önemi ve yatırımı da gözler önüne seriyor.

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya Üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile...

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya Üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya Üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile...

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya Üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşmaya vardı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası İstanbul'da Başladı
2
Gaziantep'te CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 2. Etabı Heyecanla Başladı
3
18 Yaş Altı Kızlar Basketbol Türkiye Şampiyonası'nın Kazananı BOTAŞ
4
ÇİMSA ÇBK Mersin, 3 Sezon Üst Üste Avrupa Ligi'nde Final Aşaması Bileti Kazandı
5
Marine Johannes: Avrupa Ligi'nde Şampiyonluk Hedefi
6
Süper Lig 29. Hafta Hakemleri Belli Oldu!

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu