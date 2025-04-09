Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka öncesi bordo-mavililer, antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ilk olarak teknik ısınma egzersizleri yapıldı. Ardından, oyuncuların pas ve dar alanda oyun becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara geçildi. Antrenman, taktiksel çalışmayla noktalandı.

Bordo-mavililer, bu önemli maç öncesinde hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke, antrenmanda yer aldı.