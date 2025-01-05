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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 20:22
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklara hızla başladı.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise sürat, dar alan ve anaerobik çalışmalarla kondisyonlarını artırdı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçına yönelik hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında...

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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