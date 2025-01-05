Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklara hızla başladı.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ligin 18. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan maçta forma giyen bordo-mavili oyuncular, yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise sürat, dar alan ve anaerobik çalışmalarla kondisyonlarını artırdı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçına yönelik hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor ile 8 Ocak Çarşamba günü sahasında karşılaşacak Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.