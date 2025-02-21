Trabzonspor'da Folcarelli'nin Yaralanması Endişe Yarattı

Trabzonspor'un Tim Jabol Folcarelli'sinde sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 14:08
Trabzonspor'da Folcarelli'nin Yaralanması Endişe Yarattı

Trabzonspor'da Folcarelli'nin Yaralanması Endişe Yarattı

Trabzonspor'un sağlık ekipleri, oyuncu Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit etti.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada futbolcunun, dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hissettiğini belirtti.

Beşir, açıklamasında; "Oyuncumuz Tim Jabol Folcarelli'nin muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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