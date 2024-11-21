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Trabzonspor'da Genel Kurul Hazırlıkları Sürüyor: Ertuğrul Doğan Tek Aday!

Trabzonspor'da yapılacak olağan genel kurulda Ertuğrul Doğan, kulüp başkanlığına tek aday olarak girecek, 5 kişi Sicil Kurulu Başkanlığı için yarışacak.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:50
Trabzonspor'da Genel Kurul Hazırlıkları Sürüyor: Ertuğrul Doğan Tek Aday!

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Süreci Başlıyor

Trabzonspor'un ay sonunda gerçekleştireceği seçimli olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan, kulüp başkanlığı için tek aday olarak karşımıza çıkacak. Genel kurulda, Sicil Kurulu Başkanlığı için ise 5 aday yarışacak.

Adaylık Süreci Tamamlandı

Genel kurul öncesi başvurular, dün akşam sona erdi. Kulüp başkanlığı için yalnızca Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu'na sunuldu. Diğer yandan, adaylığını açıklayan Necati Selvitop, gerekli yüzde 5'lik imza sayısına ulaşamadığı için seçimde yer almayacak.

Sicil Kurulu Başkanlığı İçin Rekabet

Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik gibi adaylar mücadele verecek. Ayrıca, Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin, Disiplin Kurulu Başkanlığı için ise Haluk Raci Gençosmanoğlu tek aday olarak belirlendi.

Trabzonspor camiası, bu seçimlerin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını düşünüyor. Genel kurulda çıkacak sonuçlar, bordo-mavili ekip için yeni bir dönem başlangıcını temsil edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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