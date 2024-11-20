Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Heyecanı: Ertuğrul Doğan Adaylığını Yeniledi

Trabzonspor'da olağan genel kurul için geri sayım başladı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, tekrar adaylık başvurusu ile dikkatleri üzerine çekti. Doğan'ın yönetim kurulu listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu.

Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve bazı yöneticiler, Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'nde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, 1'i yeni olmak üzere toplam 8 yönetici adayının adını içeren listeyi teslim etti.

Seçim Tarihleri ve Yerleri

Trabzonspor'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul, yarın ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, seçim 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Adaylık Süreci

Öte yandan, bordo-mavili kulüpte başkan adayları, bugün saat 18.00'e kadar listelerini sunma hakkına sahip olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesinde tekrar aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Kulüp Asbaşkanı Zeyyat Kafkas (sol 5), bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri'ne gelerek Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e, (sağ 5) 1'i yeni olmak üzere 8 yönetici adayının adının bulunduğu listeyi teslim etti.