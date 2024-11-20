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Trabzonspor'da Olağan Genel Kurula Tek Adayla Gidiliyor

Trabzonspor'un olağan genel kurulunda Necati Selvitop, gereken imza sayısına ulaşamadı, başkanlık seçimi tek adayla yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:23
Trabzonspor'da Olağan Genel Kurula Tek Adayla Gidiliyor

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurula Doğru

Trabzonspor'un ay sonunda gerçekleştireceği seçimli olağan genel kurul, Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak katılacağı bir etkinlik olacak. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Ziya Bey Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, daha önce adaylığını duyuran Necati Selvitop'un genel kurula katılmak için gerekli olan yüzde 5'lik üye imza sayısına ulaşamadığını açıkladı.

Ören, Selvitop'un adaylık için gerekli imza sayısına erişememesinin yanı sıra, başkanlık seçimine tek bir adayla girileceğini belirtti. Necati Selvitop’a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ören, onun Trabzonspor’a katkı vermeye devam edeceğine inandığını vurguladı.

Selvitop ise kongre sürecine kısa bir süre kala adaylığını açıkladığını hatırlatarak, yaklaşık bir haftalık süre içinde 471 imza topladıklarını ama gerekli olan 29 imzayı bulamadıkları için başvuru şartlarını yerine getiremediklerini ifade etti. Adaylık başvurusunun gerçekleşmemiş olmasına rağmen mevcut yönetime desteklerinin süreceğini belirten Selvitop, kongrenin tüm Trabzonsporlulara hayırlı olmasını temenni etti.

Kongre Tarihleri ve Yerleri

Trabzonspor'un olağan genel kurulu yarın ve cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın tek...

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın tek adaylığı ile gerçekleşecek. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören (sol4) ile daha önce adaylığını açıklayan ancak adaylık için gerekli imza sayısına erişemeyen Necati Selvitop (sol3) Trabzonspor Ziya Bey Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın tek...

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurul Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın tek adaylığı ile gerçekleşecek. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören (sol4) ile daha önce adaylığını açıklayan ancak adaylık için gerekli imza sayısına erişemeyen Necati Selvitop (sol3) Trabzonspor Ziya Bey Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

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