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Trabzonspor'dan Gaziantep FK Maçına Hakem Tepkisi

Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan'ın yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 00:24
Trabzonspor'dan Gaziantep FK Maçına Hakem Tepkisi

Trabzonspor'dan Hakem Eleştirisi

Trabzonspor Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı sonrası hakem Volkan Bayarslan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bordo-mavili ekip, 0-0 sona eren bu maçta yaşananları, Türk futbolunun içerisinde bulunduğu derin çürümüşlüğün ve keyfi yönetimin en belirgin örneği olarak gördüğünü ifade etti.

Bazı Kararların Adaletsizliği

Kulübün yaptığı resmi açıklamada, "Türkiye’deki hakemlerin adaletsizliği, bilinçli ya da bilinçsiz sistematik bir yozlaşmanın göstergesidir ve sabrımızı taşıracak bir seviyeye ulaşmıştır" denildi. Maçın hakemi Bayarslan'ın, Trabzonsporlu Simon Banza'nın golünü iptal etmesinin anımsatılması üzerine, "Gaziantep FK ile oynadığımız maçta yaşananlar, Türk futbolunun çürümüşlüğünün ve keyfi yönetimin belirgin bir işaretidir" vurgusu yapıldı.

Hakemliğin Ciddiyeti

Açıklamada, "Bu karar sadece yanlıştı, aynı zamanda futbolun emekçilerine ve izleyicilerine yapılan bir haksızlıktır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Pozisyon herkesin gözlerinin önünde gerçekleşirken, bu denli bariz bir golü iptal etmek için VAR'a başvurulması, hakemlik mesleğine olan güveni sarsmaktadır" denildi.

Merkez Hakem Kurulu'na Eleştiri

Trabzonspor, eleştirilerini yalnızca Bayarslan ile sınırlı tutmadı; asıl sorumluluğun Merkez Hakem Kurulu'nda olduğunu belirtti. Açıklamada, "Bu hakemleri atan ve hatalarına göz yuman, hesap sormayan Merkez Hakem Kurulu, Türk futbolunun en büyük sorunudur" denildi.

Reform Çağrısı

Son olarak, "Bu sistem uzun zamandır adaletin ve şeffaflığın sağlanmadığı bir yapı haline geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'na düşen görev, radikal bir özeleştiri yaparak bu çürümüş düzeni reform etmektir" ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

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