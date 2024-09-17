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Trabzonspor'dan Mustafa Şamil Ekinci'ye Taziye Mesajı

Trabzonspor'un efsanevi eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci için taziye mesajları yayımlandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:02
Trabzonspor'dan Mustafa Şamil Ekinci'ye Taziye Mesajı

Trabzonspor'dan Taziye Mesajı

Trabzonspor Kulübü, eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Şenol Güneş, Ekinci'nin Trabzonspor için önemine değindi.

Ertuğrul Doğan'ın Açıklamaları

Doğan, kulübün resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verdi: "Efsane başkanımız Şamil Ekinci, tarihimizde silinmez izler bırakan devrimci bir liderdir. Onun başkanlığında kazanılan ilk şampiyonluk futbol kültürümüzün yeniden doğuşunun sembolü haline gelmiştir. Efsane başkanımızın vefatı, spor camiasının ötesinde bir entelektüelin, bir vizyon sahibinin ve bir toplum liderinin aramızdan ayrılışıdır. Onun bize veda etmesi son değil, aynı zamanda ruhunun ve ideallerinin yaşamaya devam etmesine yeni bir başlangıçtır.”

Şenol Güneş'in Duyguları

Teknik direktör Şenol Güneş de Ekinci'nin Trabzonspor’un en parlak günlerinin mimarlarından biri olduğunu belirtti. Güneş, Ekinci'nin centilmenliği, özverisi ve vizyonunun kulübün uluslararası başarılarında kritik rol oynadığını vurguladı: "Onun vizyonu sayesinde Trabzonspor, sadece ulusal arenada değil, uluslararası alanda da adından söz ettirmiştir. O, hayal ettiren ve hayallerimizi gerçeğe dönüştüren çok değerli bir efsaneydi."

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