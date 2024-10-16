Trabzonspor'dan RAMS Başakşehir Maçı için Yoğun Hazırlık

Trabzonspor, Başakşehir İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü kendi sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak ve bu önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular, 5'e 2 rondo çalışması yaparak üzerlerinde yoğun bir şekilde durdular. Antrenmanın son kısmında ise, hem savunma hem de hücum çalışmaları gerçekleştirildi.

Gelecek Antrenman

Karakartal ekibi, RAMS Başakşehir karşılaşması için hazırlıklarını yarın gerçekleştirecekleri antrenmanla sürdürecek. Taraftarlar, takımın bu mücadelede göstereceği performansı merakla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Umut Bozok (sağda) da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Umut Bozok (sağda) da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Umut Bozok (sağda) da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Umut Bozok (sağda) da katıldı.