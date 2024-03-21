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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde olayların fitili ateşleyen maskeli taraftarın ifadesi şaşkına çevirdi

Olaylı derbi maçının ardından sahaya atlayan ve arbedelerin fitilini ateşleyen maskeli taraftar Hasan Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 22:28
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde olayların fitili ateşleyen maskeli taraftarın ifadesi şaşkına çevirdi

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki çekişmeli maçın ardından yaşananlar, futbolseverleri derin bir üzüntüye boğdu. Maç sonunda ortaya çıkan kaos ve şiddet, Türk futbol tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Sahada futbolcuların ve taraftarların arasındaki gerginlik, bitiş düdüğüyle birlikte doruğa ulaşarak şiddet olaylarına dönüştü.

fenerbahçe

Maskeli bir taraftarın sahaya atlayarak futbolculara saldırma girişimi, olayların fitilini ateşledi. Yaşanan kaosun ardından gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Hasan Ç.'nin ifadesi, olayın arka planını aydınlatıyor. Hasan Ç., maçı izlemek için Almanya'nın Köln şehrinden 50 kişilik bir grupla Trabzon'a geldiğini belirtti. Maça girişlerinde tanımadığı kişilerin kendilerine meşale verdiğini aktaran Hasan Ç., maskeyi Avrupa'da gittiği maçlarda sürekli kullandığını ve meşaleyi sahaya atmadığını savundu.

fenerbahçe

Hasan Ç., maçın başından sonuna kadar gergin bir ortamın hakim olduğunu ifade ederken, maçın bitiminde Fenerbahçeli bazı oyuncuların taraftarları kışkırttığını iddia etti. Bu duruma sinirlenerek maraton alt tribününden sahaya girdiğini dile getiren Hasan Ç., sahaya atladığı sırada üzerinde herhangi bir kesici veya delici alet bulunmadığını ve kimseye vurmadığını söyledi. Ancak futbolcuların kendisine saldırdığını ve tekmeyle yumrukla darp ettiklerini belirtti.

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