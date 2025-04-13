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Trabzonspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i Yenerek Süper Lig'e Yükseldi

Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Koleji'ni mağlup ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 17:52
Trabzonspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i Yenerek Süper Lig'e Yükseldi

Trabzonspor, Fenerbahçe Koleji Novotel'i 74-62 ile Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe Koleji Novotel maçında 74-62'lik skorla galip geldi. Bu önemli galibiyet sayesinde bordo-mavili ekip, normal sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilemiş oldu.

Trabzonspor'un bu başarısı, taraftarları arasında büyük bir sevinçle karşılandı ve takımın mevcut formu, gelecek için umut verici bir tablo sundu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Koleji Novotel...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Koleji Novotel, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarlar takımlarını destekledi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Koleji Novotel...

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Koleji Novotel, Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılaştı. Trabzonsporlu taraftarlar takımlarını destekledi.

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