Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antrenman Detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Futbolcular, ilk bölümde dinamik ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman; 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. Çalışma, çift kale maçın ardından sona erdi.

