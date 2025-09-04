DOLAR
41,15 0%
EURO
48,03 0%
ALTIN
4.690,73 0%
BITCOIN
4.540.913,05 0%

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, 14 Eylül Pazar deplasmanında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı; antrenman Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:18
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Antrenman Detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Futbolcular, ilk bölümde dinamik ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman; 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam etti. Çalışma, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenmanda, Paul Onuachu (sağda) da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın...

İLGİLİ HABERLER

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye Gürcistan'ı 3-2 yendi
2
Galatasaray 91-82 Fenerbahçe — 18. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası
3
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
4
Hakan Çalhanoğlu: Gürcistan karşısında 3-2 ile turnuvaya iyi başladık
5
Merih Demiral: Gürcistan 3-2 Galibiyeti Sonrası Birlik ve Gurur Mesajı
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu Tamamlandı
7
Montella: Gürcistan Deplasmanında 3-2'lik Galibiyetle Başladık

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı