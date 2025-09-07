DOLAR
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında 14 Eylül Pazar deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 15:25
Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Futbolcular idmanda pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

Bordo-mavililer, bir günlük izin sonrasında Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde devam etti.

