Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Hazırlıklar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Futbolcular idmanda pas, 5'e 2 ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.
Bordo-mavililer, bir günlük izin sonrasında Fenerbahçe maçının hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecek.
