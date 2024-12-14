Trabzonspor, Galatasaray'a Karşı Gol Atan Sadece 5 Futbolcuyla Çıkıyor

Trabzonspor'un Galatasaray Karşısındaki Sınırlı Gol Opsiyonu

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’a konuk olacak Trabzonspor, kadrosunda sadece 5 oyuncusunun golü bulunmasıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 14 karşılaşmada 20 gol kaydederek bu alanda yalnızca sınırlı bir potansiyel sergileyebildi.

Trabzonspor'un Galatasaray mücadelesinde forma giyebilecek futbolcular arasında şu isimler öne çıkıyor: Simon Banza (9 gol), Edin Visca (3 gol), Muhammed Cham (3 gol), Anthony Nwakaeme (1 gol) ve Denis Draguş (1 gol). Bu beş futbolcu, takımın gol yükünün büyük bir kısmını sırtlamak durumunda kalacak.

Banza'nın Etkileyici Performansı

Sezon başında Braga'dan 2 milyon avro karşılığında kiralanan Simon Banza, Trabzonspor’un gol yollarındaki en etkili ismi konumunda. Lig tarihinde 11 maçta 9 gol atan Banza, gol krallığı sıralamasında da önemli bir yere sahip. Özellikle TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda takımına önemli katkılar sundu.

Diğer Golcüler ve Eksikler

Başka gol katkısı veren isimler arasında Muhammed Cham ve Edin Visca bulunuyor. Cham, Adana Demirspor maçında 3 gol kaydederken, Visca da 3 farklı maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ancak Trabzonspor'da, birer gol atan Stefano Denswil, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok bu zorlu mücadelede kadroda yer alamayacak; Denswil ve Bozok kadro dışı bırakılırken, Okay Yokuşlu sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

Trabzonspor, Galatasaray karşısında bu sınırlı kadro ile mücadele vermek zorunda kalacak. Lig maratonunda daha fazla gol üretme arzusu taşıyan bordo-mavililer için bu karşılaşma oldukça kritik bir öneme sahip.