Trabzonspor, Galatasaray'a Konuk Oluyor: Zorlu Mücadele Öncesi Tüm Detaylar

Trabzonspor, Galatasaray ile Randevuya Çıkıyor

Trabzonspor, Trendbl면 Super Lig’in 16. haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacak. RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak bu zorlu karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Bordo-Mavililerin Son Durumu

Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Galatasaray karşısında kötü gidişatına “dur” demeye çalışacak. Ligin 15. haftası sonunda ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan uzaklaşmanın peşinde.

Sakatlıklar Takımı Zorluyor

Karadeniz ekibinin kadrosunda, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, Serdar Saatçi ve Batagov'un durumları son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Bunun yanı sıra, Umut Bozok, Mislav Orsic, Enis Bardhi ve Stefano Denswil de kadro dışı bırakılmış durumda.

Trabzonspor’un yeni bir çıkış yakalaması için bu maç büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.