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Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman detayları ve tarih bilgisi haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:59
Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oyuncular, pas, dar alanda oyun ve taktik çalışmaları yaptı.

Hazırlıklar Devam Ediyor

Bordo-mavili ekip, Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek. Takımın bu kritik maça yönelik çalışmaları büyük önem taşıyor.

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