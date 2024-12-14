Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bordo-Mavili ekip, antrenmanlarıyla formunu koruyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı. Ekip, hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu maça hazırlanıyor.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray karşılaşması için son hazırlıklarını tamamlayacak ve sonrasında İstanbul'a hareket edecek.