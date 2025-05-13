Trabzonspor Gaziantep'e Gitti: Ziraat Türkiye Kupası Finali Öncesi Hazırlıklar Tamamlandı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası İçin Gaziantep'te

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemli maç için Gaziantep'e giden bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

İlk 11'de yer alacak futbolcuların son taktik çalışmasını yaptıktan sonra, takımın tamamı 28 futbolcu ile birlikte uçakla Gaziantep'e hareket etti. Takımın moralli ve hazır bir şekilde final maçına hazırlanması büyük önem taşıyor.

Trabzonspor taraftarları, takımın bu kritik zorluğa karşı göstereceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti. Kafilede John Lundstram da yer aldı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti. Kafilede John Lundstram da yer aldı.