Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 21:55
Antrenman detayları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın saat 16.00'daki antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kaleci Onana (solda) ve forvet oyuncusu Onuachu da (sağda) antrenmanda yer aldı.

