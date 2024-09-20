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Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 16:29
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklara Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor'un Gaziantep FK Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü gerçekleştireceği Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklara ara vermeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, önceki gün Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas çalışmaları, dar alanda oyun ve taktik ağırlıklı antrenman programını uyguladı.

Bundan Sonraki İhtimaller

Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazırlık sürecini yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Tarafların beklentisi, zorlu maç öncesi takımdaki uyum ve formun artırılması.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şerol Güneş, futbolcularını takip etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şerol Güneş, futbolcularını takip etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şerol Güneş, futbolcularını takip etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şerol Güneş, futbolcularını takip etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şerol Güneş, futbolcularını takip etti.

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