Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu önemli mücadele öncesindeki son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Maç Bilgileri
Yarın saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada, hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Trabzonspor, maça büyük bir motivasyonla hazırlanıyor.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.