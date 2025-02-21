Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman
Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve taktik çalışmalara odaklandı.
Bordo-mavili ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.