Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını devam ettiriyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:27
Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, pas ve taktik çalışmalara odaklandı.

Bordo-mavili ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

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