Trabzonspor - Gaziantep FK: Süper Lig 6. Hafta Papara Park'ta

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında yarın Papara Park'ta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Maç 20.00'de, hakem Arda Kardeşler. Bazı oyuncular cezalı/sakat.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:39
Maç ve hakem bilgileri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep FK'yı Papara Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Arda Kardeşler maçı yönetecek.

Puan durumu

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor. Gaziantep FK ise Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti ile 9 puana sahip.

Eksikler

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

