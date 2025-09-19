Trabzonspor - Gaziantep FK: Süper Lig 6. Hafta Papara Park'ta

Maç ve hakem bilgileri

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Gaziantep FK'yı Papara Park'ta ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Arda Kardeşler maçı yönetecek.

Puan durumu

Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takımın 10 puanı bulunuyor. Gaziantep FK ise Süper Lig'de 3 galibiyet ve 2 mağlubiyeti ile 9 puana sahip.

Eksikler

Trabzonspor'da cezalı Okay Yokuşlu ve Oulai ile sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Cihan Çanak ve Bouchouari, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.