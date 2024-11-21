Trabzonspor, Geleceğin Yıldızlarını Basketbolda Yetiştiriyor

Trabzonspor Basketbol, Genç Yetenekleri Keşfediyor

Trabzonspor Basketbol Şubesi, 150'yi aşkın lisanslı sporcusu ile geleceğin yıldızlarını yetiştirme çabası içerisinde. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, altyapı faaliyetleriyle kadrosunu güçlendirirken gençleri bu spora yönlendiriyor.

Hayri Gür Spor Salonu'nda Eğitim Seferberliği

Hayri Gür Spor Salonu'nda süren aktivitelerden biri de hafta sonları verilen basketbol okulları. Trabzonspor Kulübü Basketbol Altyapı İdari Sorumlusu Engin Kanber, Trabzon'da basketbolun sevilen bir spor olduğunu belirtiyor. Amatör kulüplerin bu alandaki katkısı da dikkat çekiyor.

Kanber, "Trabzon'da basketbolun geleceği tamamen bu yıl birinci ligde oynayan Trabzonspor Kulübünün profesyonel takımıyla ilgilidir. Çocukların önünde iyi bir hedef var. Herkesin basketbola katılımı her geçen gün artacak," ifadelerini kullandı.

Altyapı İçin Yeni Adımlar

Altyapıyı güçlendirmek için yeni antrenörler keşfettiklerini vurgulayan Kanber, 10, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı takımları için düzenli ve disiplinli eğitimler vermeye devam ettiklerini ifade etti. Altyapıda kalıcı bir oyuncu kaynağı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kanber, genç takımlarıyla Türkiye Şampiyonası'nda 14'üncü olduklarını aktardı.

Uygun Eğitim ve Spor Dengesi

Trabzonspor Basketbol Şubesi Altyapı Sorumlusu ve antrenör Ali Burgul, önceliklerinin A takıma oyuncu yetiştirmek olduğunu vurguladı. Yetenekli basketbolcuların eğitim ve spor yaşamını birlikte sürdürebilmelerine önem verdiklerini ifade etti.

Burgul, "Önemli olan burada yeterli basketbol bilgisini verebilmek. Bu yıl yeniden Türkiye Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz," dedi.

Genç Nesil, İlham Alıyor

Trabzonspor'da 3 yıldır basketbol oynayan genç takım kaptanı Kayra Yılmazer, takımının son dönemde atılan adımlarla Trabzon'u bir spor şehri haline getirmek istediğini belirtti. Yılmazer, özgüvenini Kobe Bryant ve Stephen Curry gibi idollerin başarılarıyla beslediğini ifade etti.

Kayra Yılmazer, "Benim açımdan taraftarı olduğum bir kulüpte oynamak çok güzel. İşimizi en iyi şekilde yaparak takımlarımıza katkıda bulunmak istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, altyapı faaliyetleriyle kadrosunu güçlendirirken, geleceğin yıldızlarını bu branşa kazandırmayı hedefliyor. Trabzonspor Basketbol Şubesi, Hayri Gür Spor Salonu'nda çalışmalarına devam etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, altyapı faaliyetleriyle kadrosunu güçlendirirken, geleceğin yıldızlarını bu branşa kazandırmayı hedefliyor. Trabzonspor Basketbol Şubesi, Hayri Gür Spor Salonu'nda çalışmalarına devam etti.