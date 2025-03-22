Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman detayları ve süreç hakkında bilgiler burada!

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:27
Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınmanın ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Akşam antrenmanında ise oyuncular, dinamik ve teknik ısınmanın ardından top kazanma oyunu ve taktik çalışması yaptılar.

Bordo-mavili takım, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

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