Trabzonspor, Göztepe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Göztepe ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarına çift antrenmanla hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanda öncelikle kuvvet ve koşu çalışmaları üzerinde durdu. İdmanın sonunda ise oyuncular, iki kaleli oyun ile antrenmanı tamamladılar.

Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda ise bordo-mavili oyuncular taktik çalışmalarına ağırlık verdi. Takım, bir günlük iznin ardından Göztepe maçı için hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.