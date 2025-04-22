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Trabzonspor-Göztepe Maçının Bilet Satışı Devam Ediyor

Trabzonspor'un Göztepe ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı biletleri satışta.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:02
Trabzonspor-Göztepe Maçının Bilet Satışı Devam Ediyor

Trabzonspor-Göztepe Maçı için Biletler Satışta!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın bilet satışları hızla devam ediyor!

Maç Detayları

Karşılaşma, Papara Park'ta oynanacak. Bilet fiyatları ise şu şekildedir:

  • VIP Platinum-B: 3.500 TL
  • VIP Platinum A-C: 3.000 TL
  • VIP Gold: 2.000 TL
  • VIP Silver: 1.500 TL
  • Batı ve Doğu Tribünleri: 200 TL
  • Güney-Kuzey Kale Arkası Tribünler: 100 TL
  • Misafir Tribün: 130 TL

Taraftar Yoğunluğu

Bilet almak isteyen taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş durumda. Bu yoğun ilgi, Trabzonspor'un destekçilerinin takımlarına olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı...

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın biletlerinin satışı devam ediyor. Taraftarların, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı...

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe ile 24 Nisan Perşembe günü yapacağı maçın biletlerinin satışı devam ediyor. Taraftarların, Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde kuyruk oluşturduğu görüldü.

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