Trabzonspor, Hakkarigücü'nü 2-1 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

Trabzonspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 9. haftasında Hakkarigücü'nü 2-1 yendi. Maçı yöneten hakemler dönüşte kaza geçirdi, durumları iyi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 22:29
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü’nü 2-1 mağlup etti.

Hakkari Merzan Şehir Stadı’nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin üstünlüğüyle geçti. Trabzonspor, 34. dakikada Chioma Olise ve 45. dakikada Donjeta Halilaj ile bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle hakem karşılaşmayı zaman zaman durdurarak saha görevlilerinin çizgileri yeniden belirlemesine fırsat verdi.

Hakkarigücü, ikinci yarıda baskısını artırarak 72. dakikada Elif Kesgin ile farkı bire indirdi ancak beraberlik golünü bulamadı. Karşılaşmayı çok sayıda sporsever tribünden takip ederken mücadele, Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Hakkarigücü 16 puanla 6. sıraya gerilerken, Trabzonspor 18 puanla 4. sıraya yükseldi. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı gelecek hafta Fatih Vatan Spor ile deplasmanda oynayacak.

Maçı yöneten hakemler kaza yaptı

Öte yandan Hakkarigücü-Trabzonspor maçını yöneten Van bölge hakemleri, Van’a dönüş sırasında Güzeldere tüneli çıkışında yoğun buzlanmadan dolayı trafik kazası geçirdi. Ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılan hakemlerin durumu iyi olduğu öğrenildi.

