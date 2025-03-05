Trabzonspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 8 Mart'ta Hatayspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 20:00
Trabzonspor, Hatayspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve sonuçlandırma çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti.

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