Trabzonspor Hazırlıklarını Ruzomberok Maçına Yoğunlaştırdı

Trabzonspor, Ruzomberok Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, bu önemli maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Dinamik Antrenman Programı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı. Takım, geniş alanda oyun çalışmaları ile antrenmanını sürdürdü. Son olarak, sonuçlandırma çalışması ile antrenman tamamlandı.

Gelecek Antrenman

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştirilecek antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. Ruzomberok karşısında galip gelmek için tüm hazırlıklar titizlikle yürütülüyor.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Ozan Tufan da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Ozan Tufan da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Ozan Tufan da katıldı.