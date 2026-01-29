Trabzonspor ile Antalyaspor 60. randevu | Trendyol Süper Lig 20. hafta

Trabzonspor ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 20.00’de oynanacak maçta Antalyaspor ile Trabzonspor ligde 60. kez karşı karşıya gelecek.

Genel karşılaşma geçmişi

İki takım bugüne kadar ligde 59 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 35'ini Trabzonspor kazanırken, Antalyaspor 10 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmalardan 14 tanesi beraberlikle sonuçlandı. Trabzon ekibi rakip fileleri toplam 109 kez havalandırdı; Akdeniz temsilcisi ise 59 gol kaydetti.

Antalya'daki maçlarda tablo

Antalya'da oynanan lig karşılaşmalarında da bordo-mavililerin üstünlüğü devam ediyor. Ev sahibi ekipte oynanan 29 mücadelede Trabzonspor 15 kez galip gelirken, Antalyaspor 8 karşılaşmada 3 puan aldı. 6 mücadelede ise taraflar birer puana razı oldu.

Maçın önemi

Zirve yarışında kritik haftalara girilirken bu karşılaşma her iki takım için de önemli. Trabzonspor, deplasmandan alacağı galibiyetle üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Antalyaspor ise sahasında alacağı olumlu sonuçla ligde sıkıntılı bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'un deplasman performansı

Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla birlikte bu sezon dış sahada 10. maçına çıkacak. Bordo-mavililer geride kalan 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı; deplasmanda toplam 19 puan topladı.

