Trabzonspor İstanbul'a Hareket Etti: Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıkları Tamam

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Hazırlıklar

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanla tamamladı.

Kafile ve Ulaşım

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu isimler yer aldı: Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Wagner Pina, Arif Boşluk, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Ernest Muçi, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

