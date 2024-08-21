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Trabzonspor, İsviçre'de St. Gallen ile Karşılaşmak Üzere Gitti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off maçı için İsviçre'de. St. Gallen ile oynayacakları ilk maç öncesi hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:07
Trabzonspor, İsviçre'de St. Gallen ile Karşılaşmak Üzere Gitti

Trabzonspor İsviçre'ye Ulaştı

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sabah saatlerinde özel bir uçakla İsviçre'ye geldi.

Kalkış ve Varış Detayları

Bordo-mavili takım, Türkiye Hava Yollarına ait özel bir uçakla Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yaptı. 3,5 saat süren yolculuğun ardından Zürih Havalimanı'na ulaştı.

Taraftarlar ve Konsolosluk Desteği

Havalimanında Trabzonspor'un kafilesini karşılayan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya çiçek takdim etti. Ayrıca, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun da teknik heyet ve futbolculara destek dileklerini iletti.

St. Gallen'e Yolculuk

Takım kafilesi daha sonra kara yoluyla St. Gallen şehrine hareket etti. Sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ve kart cezaları olan Pedro Malheiro ile Eren Elmalı başta olmak üzere bazı oyuncular kafilede yer almadı.

Antrenman ve Hazırlıklar

Trabzonspor, akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı Kybunpark stadyumunda yapacağı antrenman ile maç öncesindeki son hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda yarın St. Gallen ile karşılaşacak Trabzonspor, İsviçre'ye geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı (ortada) taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

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