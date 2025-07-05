Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Start Verdi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, 2023-2024 sezonuna yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Gürkan Çavdar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Akyazı Çim Saha'da yapıldı.
Hazırlık antrenmanına yeni transferler Amira Ould Braham, Jaylen Crim, Natalia Oleskiewicz, Rabia İsgi, Nihal Saraç, İlayda İçier, Donjeta Halilaj, Fatma Kara, Azra Tıraş ve Paula Ruess de katılarak takımın yeni yüzleriyle kaynaşma fırsatı buldu.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Akyazı Çim Saha'da başladı.