Trabzonspor, Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas çalışmasıyla sürdü ve dar alanda oyun ile taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, taraftar gruplarının temsilcileri antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Tekke'ye çiçek hediye etti. Fatih Karagümrük maçında başarı dileyen grup temsilcilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin anısına Tekke ve taraftar grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

