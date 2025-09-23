Trabzonspor, Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, 27 Eylül'deki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:43
Trabzonspor, Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor, Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

27 Eylül'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük deplasmanı öncesi idman

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Oyuncular antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, pas çalışmasıyla sürdü ve dar alanda oyun ile taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, taraftar gruplarının temsilcileri antrenmanı ziyaret ederek teknik direktör Tekke'ye çiçek hediye etti. Fatih Karagümrük maçında başarı dileyen grup temsilcilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin anısına Tekke ve taraftar grupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda...

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alagöz Holding Iğdır FK 4-2 Atakaş Hatayspor – Trendyol 1. Lig 7. Hafta
2
Trendyol 1. Lig 7. Hafta: Arca Çorum FK 1-1 Serikspor
3
Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
4
PFDK'den Fenerbahçe'ye 620 Bin, Ali Koç'a 2 Milyon TL Ceza
5
Göztepe, ikas Eyüpspor Deplasmanı Öncesi Çift Antrenmanla Hazır
6
Karadağ: Hedef Tokyo 2025 ve Los Angeles 2028'de Başarı
7
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Tedesco'dan Avrupa Ligi Hedefi, Skriniar'dan Moral Çağrısı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek