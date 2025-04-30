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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maça hazırlıklarına başladı. Antrenman detayları ve teknik ekip hakkında bilgiler içeriyor.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 19:50
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlıklara Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına hızla başladı. Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Yapılan idmanda futbolcular, özellikle pas ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. Kasımpaşa karşılaşmasına yönelik stratejileri geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekibin, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda, Oleksandr Zubkov da yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleşti.

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