Trabzonspor, Kasımpaşa Maçında Kötü Gidişatı Durdurmayı Hedefliyor

Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Kötü Gidişata Son Vermek İstiyor

Ligdeki son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında alacağı bir galibiyetle kötü gidişatına son vermeyi hedefliyor.

Ligdeki Durum

Trabzonspor, 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile toplamda 15 puan toplayarak ligde 12. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın oyuncuları üzerinde baskıyı artırıyor.

Sakatlık Sorunları ve Kart Cezası Heyecanı

Karadeniz ekibinin kadrosunda Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı gibi isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca, kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların yarın kart görmesi, 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecekleri anlamına geliyor.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor'un alacağı sonuç, takımın sezon hedefleri açısından büyük önem taşıyor.